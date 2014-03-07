В Ленинградском зоопарке альпакам сменили образ

В Ленинградском зоопарке альпакам сменили имидж: Гренка и Сушка отправились в "парикмахерскую". Их новые стрижки вызвали удивление у гостей, поскольку животные пока гладкошерстные, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Стригут альпак раз в 2 года, делают это именно весной. Все ради их здоровья: в средней полосе летом температура может подниматься выше +30 градусов. В густой зимней шубе животное рискует получить тепловой удар. К началу зимы шерсть у Гренки и Сушки снова отрастет до нужной длины.

Состриженную шерсть отдают в зоологические отделы, где она становится инструментом для обогащения среды обитания других животных. К примеру, хищники с интересом реагируют на необычный запах, а белки с удовольствием используют шерсть как гнездовой материал.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка