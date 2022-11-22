Хищники Ленинградского зоопарка получили дорожные конусы от петербуржцев

Всего для львов Адама и Таисии, черного ягуара Ричарда и пумы Синди привезли несколько десятков пластиковых треугольников.

Крупные кошки Ленинградского зоопарка получили дорожные конусы от жителей Петербурга. Хищники очень любят эти предметы, но они быстро приходят в негодность, рассказали 14 мая в учреждении.

Предлагаем насладиться реакцией крупных кошек на новые дорожные конусы. Для хищников такие предметы – одновременно и тренажеры, и игрушки, и просто источник новых впечатлений. Мы благодарим всех, кто не остался в стороне и сделал подарок. Ленинградский зоопарк

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка