Хищники Ленинградского зоопарка получили дорожные конусы от петербуржцев

Крупные кошки Ленинградского зоопарка получили дорожные конусы от жителей Петербурга. Хищники очень любят эти предметы, но они быстро приходят в негодность, рассказали 14 мая в учреждении.
Всего для львов Адама и Таисии, черного ягуара Ричарда и пумы Синди привезли несколько десятков пластиковых треугольников.
Предлагаем насладиться реакцией крупных кошек на новые дорожные конусы. Для хищников такие предметы – одновременно и тренажеры, и игрушки, и просто источник новых впечатлений. Мы благодарим всех, кто не остался в стороне и сделал подарок.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
