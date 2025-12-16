В Петербурге за неделю были оштрафованы 23 владельца шумных автомобилей и мотоциклов

Все нарушители привлечены к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ: 8.23 ("превышение нормативов шума") и 12.5 ("внесение конструктивных изменений в транспортное средство").

С августа 2024 года, когда Петербург первым в России начал системную борьбу с чрезмерным шумом от транспорта, рейды стали регулярными. Особое внимание полиции приковано к машинам и мотоциклам со нештатными выхлопными системами, которые создают дискомфорт для горожан, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Только на прошлой неделе 23 водителя были пойманы с помощью шумомеров за превышение допустимого уровня шума. Все нарушители привлечены к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ: 8.23 ("превышение нормативов шума") и 12.5 ("внесение конструктивных изменений в транспортное средство"). Каждому из них выдано предписание, обязывающее вернуть транспорт в заводское состояние. Игнорирование этого требования грозит более суровым наказанием – прекращением регистрации транспортного средства.

В полиции подчёркивают, что главная цель этих мероприятий – не наказание ради наказания, а восстановление тишины и комфортной городской среды для жителей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан пособник мошенников, вынесший из квартиры ценности на 935 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти