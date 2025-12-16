В Петербурге задержан пособник мошенников, вынесший из квартиры ценности на 935 тыс. рублей

В ходе обыска часть похищенных ценностей была изъята. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В Петербурге задержан 20-летний житель Мурино, который помог обмануть семью местного жителя и похитить их имущество. По версии следствия, он действовал вместе с сообщником.

Инцидент произошёл в конце мая. Злоумышленники связались по телефону с 17-летней дочерью владельца квартиры и, представившись сотрудниками силовых структур, запугали её. Мошенники заявили, что её 50-летнему отцу грозит уголовная ответственность, и убедили девушку впустить их в квартиру на Дальневосточном проспекте для проведения "следственных действий".

Оказавшись внутри, двое мужчин вынесли из дома металлический ящик, в котором находились ювелирные украшения и деньги. Общая стоимость похищенного составила почти 935 тысяч рублей. После совершения кражи они скрылись.

Одного из подозреваемых удалось задержать 1 июня у дома на улице Новосёлов. В ходе обыска часть похищенных ценностей была изъята. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пресекли деятельность двух наркодилеров с партией конопли массой более 2 кг.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти