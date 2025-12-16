В Петербурге пресекли деятельность двух наркодилеров с партией конопли массой более 2 кг

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

В Петербурге задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 37-летний житель Мурино и его 38-летняя подруга выращивали и хранили коноплю для последующего сбыта.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели обыски по двум адресам: в квартире женщины на Васильевском острове (12-я линия ВО, д. 53) было обнаружено более 1,2 кг марихуаны (1237,5 граммов), а в арендованной квартире на улице Евгения Шварца (д. 5) нашли еще пять пакетов с наркотиками общей массой свыше 1 кг (1087,2 грамма).

Общая масса изъятого запрещенного вещества превысила два килограмма. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемые находятся под стражей.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

