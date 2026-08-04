Торги на право аренды крупнейшего здания Апраксина двора пройдет со скидкой 25%

Это самое крупное здание всего комплекса, находящееся в собственности города.

В четверг, 13 августа, в Петербурге состоится аукцион на право аренды корпуса № 51 Апраксина двора. Начальная стоимость лота была снижена на 25 процентов. Об этом изданию "Петербургский дневник" сообщили в Городском управлении инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества (ГУИОН).

Объект расположен неподалеку от Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова. Это самое крупное здание всего комплекса, находящееся в собственности города. Общая площадь пятиэтажного строения составляет 3 690,5 квадратных метра, из которых более 1 500 занимает первый этаж. К зданию также прилегает внутренний двор площадью около 400 квадратных метров.

По концепции развития Апраксина двора корпус № 51 (совместно с корпусом № 50) относится к "театральному кварталу". Его внутренний двор может быть приспособлен под атриум на 450 мест, отметили в ГУИОН.

Историческая справка: здание было спроектировано в 1876 году. В 1907 году его надстроили третьим этажом с мансардой над северо-западной частью.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург потратил на госзакупки почти 480 млрд рублей за полгода.

Фото: предоставлено "ГУИОН"