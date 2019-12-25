Сигнальная ракета и перцовый газ стали орудиями разбоя подростка в Петербурге

Шестнадцатилетний студент колледжа задержан за разбой с оружием в Петербурге.

В Калининском районе Петербурга сотрудники полиции задержали 16-летнего учащегося колледжа по подозрению в разбойном нападении. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 2 августа.

В 18:13 в правоохранительные органы поступило сообщение о двух несовершеннолетних 15 и 16 лет, которые обратились в общежитие вуза на улице Вавиловых с телесными повреждениями. Пострадавшие получили раны и ожоги, им была оказана медицинская помощь с последующим назначением амбулаторного лечения. По словам подростков, конфликт был спровоцирован неизвестными лицами. В ходе ссоры один из нападавших выстрелил из сигнальной ракетницы и распылил перцовый аэрозоль, после чего агрессоры скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".

Предполагаемый участник преступления был задержан оперативниками 3 августа около 22:00 у дома №90 по Гражданскому проспекту. Установлено, что фигурант требовал от студентов передачи личных вещей. Задержание произведено в порядке статьи 91 УПК РФ. Правоохранительные органы продолжают мероприятия по установлению личностей и местонахождения остальных участников нападения.

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Фото: Piter.TV