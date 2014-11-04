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В центре Петербурга открылся обновленный Исидоровский сквер
Сегодня, 15:30
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В центре Петербурга открылся обновленный Исидоровский сквер

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Высажено 12 каштанов и свыше 300 декоративных кустарников, обновлены газоны.

На проспекте Римского-Корсакова открылся обновленный Исидоровский сквер. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Петербурга 4 августа. 

На территории общественного пространства теперь "сидит" фигура кота, что символично, поскольку А. С. Пушкин посвящал Коломне одно из своих произведений. Проект реставрации участка был разработан с учетом пожеланий горожан. 

Высажено 12 каштанов и свыше 300 декоративных кустарников, обновлены газоны. Также отремонтировали пешеходные дорожки, сделали освещение и установили садовую мебель. 

Ранее мы рассказывали о том, что за 6 лет в Петербурге обновили 346 общественных пространств. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: коломна, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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