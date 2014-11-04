В центре Петербурга открылся обновленный Исидоровский сквер

Высажено 12 каштанов и свыше 300 декоративных кустарников, обновлены газоны.

На проспекте Римского-Корсакова открылся обновленный Исидоровский сквер. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Петербурга 4 августа.

На территории общественного пространства теперь "сидит" фигура кота, что символично, поскольку А. С. Пушкин посвящал Коломне одно из своих произведений. Проект реставрации участка был разработан с учетом пожеланий горожан.

Высажено 12 каштанов и свыше 300 декоративных кустарников, обновлены газоны. Также отремонтировали пешеходные дорожки, сделали освещение и установили садовую мебель.

Ранее мы рассказывали о том, что за 6 лет в Петербурге обновили 346 общественных пространств.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга