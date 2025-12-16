Сквер у Финского залива получит название Каменный пляж

В Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по наименованиям, на котором были поддержаны новые городские топонимы и возвращение исторических названий.

Одним из решений стало присвоение названия Рождественская площадь безымянной территории между 6-й Советской улицей и Красноборским переулком. Площадь расположена в исторической Рождественской части города рядом с восстановленным храмом Рождества Христова.

Комиссия также одобрила возвращение исторического названия Хлебная Слободка. Так будет называться сквер в районе Коломны у дома 7/2 по Английскому проспекту. Это название отсылает к существовавшей в XIX веке Хлебной слободке на реке Пряжке.

Кроме того, официальное название получит крупная зеленая зона в Красногвардейском районе — парк Охта-Оккервиль. Это наименование уже давно используется местными жителями для территории у места впадения реки Оккервиль в Охту.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)