На Рощинском шоссе обновят более 100 тыс. квадратных метров покрытия

В Курортном районе Петербурга ведется ремонт Рощинского шоссе. Специалисты обновляют участок от Приморского шоссе до границы с Ленинградской областью протяженностью в 10 километров, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры 28 мая.

Дорожники провели фрезерование изношенного полотна и приступили к укладке двухслойного асфальтобетона. Всего обновят свыше 100 тыс. квадратных метров покрытия. Отметим, что шоссе связывает поселки Серово, Ушково и Зеленогорск.

В прошлом году в районе обновили порядка 45 километров дорог. К примеру, привели в нормативное состояние Приморское шоссе, Вокзальную улицу, улицу Репина, Сестрорецкое шоссе, улицу Мира.

