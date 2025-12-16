Праздничная подсветка украсит главные объекты Петербурга в честь Дня пограничника

В четверг, 28 мая, Петербургский филиал Российской телерадиосети отдаст дань уважения защитникам рубежей страны. В честь Дня пограничника на телебашне будет запущен специальный сценарий архитектурно-художественной подсветки, пишет "Петербургский дневник".

Знаковое сооружение окрасится в официальные цвета пограничного столба с 22:45 до 3:00 утра следующего дня. Как сообщили в организации, праздничное оформление в этом году затронет и другие городские доминанты: вместе с телебашней в цвета границы "оденутся" "Лахта Центр", а также Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура.

Праздничную атмосферу поддержит медиаконтент, транслируемый на городских крупноформатных LED-экранах. Эта световая симфония станет ярким символом уважения к ратному труду пограничников, признанием их заслуг и данью памяти воинам, до конца выполнившим свой долг на боевом посту.

Фото: Правительство Петербурга