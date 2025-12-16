Экономист Чирков объяснил, как избежать неоправданных трат во время отпуска

Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, на которое ссылается РИА Новости, более половины россиян считают, что бюджет для идеального отдыха должен составлять от 50 до 200 тысяч рублей. При этом значительная часть опрошенных (около 35%) готова потратить на отпуск сумму от 200 тысяч рублей и выше.

Рекомендации о том, как сделать поездку комфортной и не разорительной, "Вечернему Санкт-Петербургу" дал доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Максим Чирков. Эксперт подчеркнул, что сезон отпусков – это время спонтанных трат, поэтому главным правилом является строгий контроль расходов. Чтобы сэкономить на ключевых статьях бюджета, таких как перелёты и гостиницы, экономист советует озаботиться их бронированием сильно заранее, поскольку раннее планирование всегда обходится дешевле.

Кроме того, при подготовке к поездке необходимо сформировать финансовый резерв в размере примерно полутора стоимостей отдыха. Эту сумму, по мнению Чиркова, следует держать как на карте, так и наличными для решения внезапно возникающих проблем – от отмены рейса до поломки техники.

Экономист также предостерёг от покупки непроверенных услуг ради экономии и не рекомендовал отправляться в отпуск на последние деньги или в долг, учитывая текущие высокие процентные ставки по кредитам. Говоря о безопасности, эксперт отметил, что на медицинской страховке, особенно для поездок за границу, экономить категорически не стоит.

