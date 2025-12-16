Защитник Дивеев признан лучшим игроком "Зенита" по итогам мая

Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев признан лучшим футболистом команды по итогам мая. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба. Информацию также приводит агентство РИА Новости.

В последний месяц весны Дивеев провел в составе сине-бело-голубых три матча и забил один гол. Вместе с командой он выиграл чемпионат России, завоевав этот титул впервые за свою профессиональную карьеру.

Защитнику 26 лет. Он является воспитанником "Уфы", откуда в 2019 году перешел в московский ЦСКА. В составе армейцев футболист дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны. В январе 2026 года Дивеев стал игроком "Зенита".

