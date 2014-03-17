"Зенит" объявил о переходе колумбийского защитника Кевина Андраде

Контракт с колумбийцем рассчитан до 2031 года.

"Зенит" согласовал с калининградской "Балтикой" переход колумбийского защитника Кевина Андраде. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2030/31.

Я счастлив перейти в клуб с такой историей! Вы можете быть спокойны — я буду отдавать на поле все силы и всегда работать на максимум, чтобы радовать фанатов и одноклубников. А еще, сыграв несколько матчей на "Газпром Арене", могу сказать, что это невероятный стадион, лучший в России. Он так удивил меня в первый раз, никогда не видел арен такого уровня. Поэтому надеюсь, что мы все вместе проживем на нем много счастливых моментов и отпразднуем на нем множество завоеванных титулов! Кевин Андраде, футболист

Андраде выступал за "Балтику" с 2024 года. До переезда в Россию он был игроком колумбийского клуба "Америка Кали". В составе калининградцев защитник стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 2025 году, а также финалистом Кубка России (2024). В минувшем сезоне Андраде сыграл за "Балтику" 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" больше остальных пострадал от судейства в РПЛ за сезон.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"