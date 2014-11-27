СМИ сообщили, что "Зенит" больше остальных пострадал от судейства в РПЛ за сезон

По данным "Спорт-Экспресса", против петербуржцев арбитры допустили восемь ошибочных решений, а в пользу команды — только два. Баланс "минус 6" стал худшим в чемпионате.

Петербургский "Зенит" стал главным пострадавшим от ошибок арбитров среди команд Российской премьер-лиги в минувшем сезоне. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Судьи приняли против "Зенита" восемь ошибочных решений. Еще два были приняты в пользу футбольной команды. Баланс составил "минус 6", что является худшим показателем чемпионата.

У "Краснодара", главного соперника "Зенита", также оказалось немало ошибочных решений судей. В этом случае баланс составил "минус 3" — четыре решения в пользу и семь против.

За сезон арбитры сделали 96 ошибок в 240 матчах. Годом ранее подобных ошибок было только 88.

Ранее Piter.TV сообщал, что площадь перед "Газпром Ареной" в Петербурге назвали "Площадь Зенита".

Фото: Piter.TV