В Росавиации идет экспертиза авиадвигателя для импортозамещенного самолета

Документы по авиадвигателю ПД-8 поступили на экспертизу в Росавиацию. Он предназначен для импортозамещенного самолета "Суперджет". Об этом сообщают в Минтрансе страны.

После проверки документов будет принято решение о выдаче сертификата. Испытания начались в 2025 году. За это время установки наработали более 6500 часов. Тестирование проводили в разных условиях, в том числе, при экстремальных с забросом птиц, воды и при обрыве лопатки вентилятора.

Отмечается, что турбовентиляторный двигатель ПД-8 создали с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий. Установка предназначена для ближнемагистральных самолетов "Суперджет-100" и самолетов-амфибий Бе-200.

