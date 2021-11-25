В Росавиации отменили ограничения на полеты над Ираном и в ОАЭ

Воздушное пространство закрыли в конце февраля на фоне обострения конфликта в регионе.

Ограничения на полеты в Объединённые Арабские Эмираты и над Ираном сняты Росавиацией. Ранее воздушное пространство закрыли в связи с обострением обстановки в регионе. Об этом сообщили в официальном канале MAX Министерства транспорта России.

Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей. Сообщили в Минтрансе России

В Минтрансе и Росавиации продолжится работа по анализу ситуации, в случае необходимости будут введены новые корректировки.

Ранее сообщалось, что в Росавиации выдвинули инициативу запретить провоз портативных зарядных устройств на борту самолетов. Такое предложение связано с инцидентом "Уральских авиалинии", когда в феврале произошло возгорание пауэрбанка на рейсе Екатеринбург – Стамбул. В результате инцидента были повреждены подушка кресла и привязной ремень, а сам пассажир получил ожог большого пальца.

