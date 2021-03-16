Росавиация предложила запретить провоз пауэрбанков на борту самолетов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ ведомства.

В документе привели результаты расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалинии", когда в феврале нынешнего года на борту рейса, следовавшего из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание портативного устройства. Уточняется, что задымление в салоне возникло после хлопка у места пассажира, перевозившего пауэрбанк. В результате инцидента были повреждены подушка кресла и привязной ремень, а сам пассажир получил ожог большого пальца.

По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что решение экипажа о продолжении полета после ликвидации последствий было обоснованным, но также были выявлены недостатки, в том числе отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов. Росавиация предложила рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство.

