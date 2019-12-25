Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков
Сегодня, 8:57
Теперь взять с собой их можно только в ручную кладь.

Провезти пауэрбанк в багаже больше не получится. Аэрофлот изменил правила: теперь пассажиры могут взять на борт два устройства, но заряжать их в самолете запрещено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Правила пересмотрели в Международной ассоциации воздушного транспорта. Есть и нюансы в хранении пауэрбанка на борту. Нельзя будет разместить его на багажных полках. По правилам, техника должна находиться в ручной клади под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане на спинке кресла. Кроме того, перед вылетом устройство нужно проверить и убедиться, что оно надежно защищено от короткого замыкания.

Отметим, что перевозка батареи с содержанием лития более 8 граммов или мощностью свыше 160 Вт-ч к запрещена. Отправить такое устройство получится только как опасный груз через специальный терминал. 

Наши экипажи проходят специальную подготовку по ликвидации возгорания аккумуляторных батарей в соответствии с требованиями IATA и ICAO. На борту также есть все необходимое для этого оборудование.

Сообщил Аэрофлот 

