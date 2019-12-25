У метро "Гостиный двор" появились ограждения ко Дню Победы

В центре Петербурга началась активная подготовка к празднованию 9 Мая. К станции метро "Гостиный двор" доставили первые секции металлических ограждений, которые будут использоваться для организации периметра безопасности. На месте побывал корреспондент Piter.TV.

Основные работы по оформлению главной площади города также идут полным ходом. На Дворцовой установили трибуны, рассчитанные на 252 места и дополнительно 50 складных стульев. По периметру площади монтируют металлические ограждения, которые в день праздника составят около трёх километров.

Напомним, что в этом году парад на 9 Мая в Петербурге пройдёт без прохода военной техники. В строю будут только курсанты военных вузов — нахимовцы, суворовцы и кадеты участие в торжествах не примут. В центре города разместят военную технику из коллекции "Ленрезерва", но исключительно в статичной экспозиции. Количество зрителей на трибунах и вдоль маршрута шествия будет значительно сокращено по сравнению с предыдущими годами.

Власти города анонсировали беспрецедентные меры безопасности. Всего 7 мая в Петербурге состоится 191 праздничное мероприятие, включая парад на Дворцовой площади и шествие "Бессмертного полка". Для прохода на главную площадь будет организован многоуровневый контроль: посетителей ждут 14 рамок металлодетекторов и периметр из ограждений.

Как сообщил заместитель председателя комитета Александр Равин в ходе пресс-конференции ТАСС, рассматривается возможность ограничения мобильного интернета в День Победы. Окончательное решение будет принято в зависимости от обстановки. Кроме того, как сообщила председатель городского Комитета по социальной политике Елена Фидрикова, вопрос участия ветеранов в параде Победы на Дворцовой площади пока остаётся открытым.

