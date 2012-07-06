Участие ветеранов в параде Победы на Дворцовой пока обсуждается

По состоянию на май 2026 года в Петербурге проживает 39 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

Вопрос участия ветеранов в параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пока остается открытым, сообщила председатель городского Комитета по социальной политике Елена Фидрикова на пресс-конференции в ТАСС.

Она также привела актуальные данные: по состоянию на май 2026 года в Петербурге проживает 39 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство из них — 36 тысяч человек — награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В этом году такие знаки получили 1669 петербуржцев. Это стало возможным после отмены требования о четырехмесячном пребывании в осажденном городе.

Елена Фидрикова рассказала и о других праздничных инициативах. В День Победы в городе пройдёт акция "Бессмертный полк" и торжественный проезд ветеранов на ретро-автомобилях. Для тех, кто по состоянию здоровья не сможет посетить мероприятия, будут организованы поздравления и мини-парады непосредственно по месту жительства.

Ранее мы сообщили о том, что над Петербургом в День Победы встанут на дежурство силы ПВО.

Фото: Piter.TV