Над Петербургом в День Победы встанут на дежурство силы ПВО

Для прохода на Дворцовую площадь будет организован многоуровневый контроль.

Власти Петербурга анонсировали беспрецедентные меры безопасности в День Победы. В городе пройдёт 191 праздничное мероприятие, включая парад на Дворцовой площади и шествие "Бессмертного полка".

По словам председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрея Голомбиевского, для прохода на главную площадь города будет организован многоуровневый контроль. Посетителей ждут 14 рамок металлодетекторов и периметр из металлических ограждений длиной около 3 километров.

Для обеспечения перекрытия дорог задействуют грузовики, а проход для жителей будет осуществляться со стороны Миллионной улицы. Безопасность на земле обеспечат сотни дружинников и сотрудников ЧОПов, а воздушное пространство над городом возьмёт под контроль 6-я армия ПВО.

