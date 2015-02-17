"Бессмертный полк" в Петербурге пройдет 9 мая в очном формате

Соответствующее разрешение выдал городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В Петербурге согласовали проведение очного шествия "Бессмертный полк" 9 мая 2026 года. Как сообщили в Роспотребнадзоре, текущая эпидемиологическая обстановка в городе позволяет организовать памятную акцию в традиционном формате.

По имеющейся информации, шествие пройдёт по Невскому проспекту — от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Соответствующее разрешение выдал городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Руководитель штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" и главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов подчеркнул, что для многих петербуржцев это событие имеет огромное значение. Он отметил, что акция даёт возможность сотням тысяч жителей города выйти с портретами своих родных, пройти по главной улице и заявить о том, что память о героях жива. Смирнов особо выделил, что люди помнят тех, кто воевал, трудился в тылу, пережил блокаду и пожертвовал всем ради Победы. В настоящее время ведётся активная подготовка к мероприятию совместно с городскими службами, волонтёрами и общественными организациями.

Кроме того, Смирнов сообщил о начале аккредитации для представителей СМИ. Он уточнил, что заявки принимаются до 16:00 5 мая с официальных электронных адресов редакций.

Ранее мы сообщили о том, что акция "Бессмертный полк в воздухе" состоялась в Петербурге.

Фото: Piter.TV