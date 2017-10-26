Акция "Бессмертный полк в воздухе" состоялась в Петербурге

В понедельник, 4 мая, в преддверии Дня Победы, парашютисты совершили прыжки с тремя знаменами, среди которых были флаг России, флаг ДОСААФ и флаг петербургского штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". На знамени полка также были размещены портреты летчиков-героев, сражавшихся в ленинградском небе, пишет "Петербургский дневник".

Заместитель председателя ДОСААФ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вадим Базыкин отметил, что проект "Бессмертный полк в воздухе" еще раз подтвердил, что память о подвиге советских летчиков жива. Он подчеркнул, что каждый из них внес свой вклад в оборону города, прикрывал легендарную Дорогу жизни, уничтожал вражескую технику на земле и, не жалея себя, шел на таран, защищая ленинградское небо.

Вадим Базыкин также рассказал о стрелке-радисте Назаре Губине, который в декабре 1941 года вместе с экипажем совершил "огненный таран". Когда его бомбардировщик был подбит под Чудово, летчики направили горящую машину в скопление вражеской техники, выбрав смерть во имя победы. Кроме того, он упомянул летчика-штурмовика Леонида Костина, совершившего 105 боевых вылетов на легендарном ИЛ-2, который называли "летающим танком". Вадим Базыкин отметил, что 50 боевых вылетов уже считалось подвигом, так как в среднем штурмовики погибали после 10–15 вылетов. За время службы Костин уничтожил 43 автомашины, 9 складов и 450 солдат противника.

В завершение Вадим Базыкин подчеркнул, что список героев Отечества можно продолжать долго. Он добавил, что россиянам действительно есть кем гордиться — своими отцами, дедами и прадедами и их подвигами. По его словам, необходимо сохранить историческую память и передать её своим детям и внукам.

Фото: Владимир Демин