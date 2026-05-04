Киностудия "Ленфильм" подготовила выставку "9 мая", которая посвящена героям Великой Отечественной войны, а также Первой мировой и Специальной военной операции. Как сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе студии, организаторы предлагают посетителям поразмышлять о цене Победы через истории реальных людей, современное искусство и военное кино.

В центре экспозиции расположена галерея из десяти больших портретов рядовых ленинградцев — героев Великой Отечественной. В пресс-службе подчеркнули, что все данные и изображения являются подлинными и предоставлены Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Гости смогут пройти вдоль галереи под звучание стихотворения "Мальчик из села Поповки" в исполнении Дмитрия Коробейникова.

Также на выставке будут представлены эмоциональные фотографии с военных реконструкций, например, боев за Невский пятачок. Константин Петров из Клуба военно-исторической реконструкции пояснил, что такие мероприятия позволяют глубоко погрузиться в исторические события, а фотографии передают частичку этого опыта.

В рамках экспозиции будет работать небольшой кинотеатр, где покажут короткометражки из боевых киносборников военных лет. В память о героях Первой мировой войны студия впервые представит литографии 1914–1916 годов художника Николая Самокиша с портретами и описаниями подвигов.

Третьей частью выставки станет тема СВО, отраженная в работах Артура Абдулаева. Художник изображает бойцов в масках, чтобы акцентировать внимание на их глазах, используя яркие, почти комиксные краски. Сам Абдулаев рассказал, что его работы передают жизнерадостность и силу духа бойцов, которые находят радость даже на фронте.

Выставка будет открыта для посещения с 10 мая по 30 июня ежедневно с 12:00 до 17:00 в рамках экскурсий от "Ленфильма".

Фото: пресс-служба "Ленфильма"