Бельский объяснил петербуржцам, куда жаловаться на ресторанные вытяжки в домах

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский отреагировал на жалобы петербуржцев, связанные с работой ресторанных вытяжек. В своем Telegram-канале он сообщил, что жители города периодически испытывают дискомфорт из-за шума, вибрации и запахов, исходящих от вентиляционного оборудования, смонтированного на фасадах жилых зданий.

Спикер городского парламента разъяснил процедуру согласования подобных установок. По его словам, процесс открытия заведения общественного питания и монтажа систем вентиляции является многоступенчатым. Однако, как подчеркнул Бельский, ключевое право голоса в вопросе размещения оборудования на конкретном фасаде принадлежит управляющей компании (УК) дома.

Именно управляющая компания, по словам председателя ЗакСа, может заблокировать установку вытяжки, если это нарушает интересы жильцов. Это право сохраняется за УК даже в том случае, если все необходимые разрешения на уровне города уже получены.

В связи с этим Александр Бельский дал петербуржцам четкий алгоритм действий. Он рекомендовал жителям в первую очередь обращаться непосредственно в свою управляющую компанию для проверки законности монтажа и соблюдения технических норм. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, граждане имеют право писать жалобы в профильные надзорные ведомства, районную администрацию или направлять обращение депутату своего округа через официальный сайт Законодательного собрания.

Фото: Magnific (Freepik)