Бельский поддержал запрет движения маломерных судов по Неве в ночное время

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский высказался в поддержку запрета движения маломерных судов по Неве в ночное время. В ответ на вопрос журналистов он заявил, что перерыв с 23 часов до 5 утра — это решение, которое защитит и пассажиров, и участников судоходства. По его словам, в приоритете должна быть безопасность людей, а уже потом — туристическая составляющая.

Бельский отметил, что судов с каждым годом становится все больше. Во время развода мостов хаотичное скопление маломерного флота сначала мешает большим туристическим прогулочным катерам, а затем и проходу крупногабаритных судов, ради которых, собственно, мосты в Петербурге и разводятся. В темное время суток такие помехи создают риск аварийных ситуаций, который возрастает многократно.

Видео:Telegram / Алеесандр Бельский