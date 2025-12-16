В Госдуме предложили запретить эвакуировать машины инвалидов

Ярослав Нилов рассказал о том, какую альтернативу можно внедрить вместо этого пункта.

В России должна быть недопустима эвакуация автомобилей инвалидов. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пояснил, что в том случае, если транспортное средство инвалида мешает движению, то эту машину можно переместить в другое место.

Хотя бы эту категорию не нужно трогать. Здоровому человеку тяжело поехать получить документы, поехать на штрафстоянку, забрать. А колясочнику? А тем гражданам, у кого ограниченные возможности здоровья? Это вообще стресс. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

В Госдуме предложили обязать ГИБДД проверять авто со знаком "Инвалид" по реестру.

Фото: Piter.tv