В Госдуме предложили обязать ГИБДД проверять авто со знаком "Инвалид" по реестру

Председатель комитета по труду Ярослав Нилов заявил, что сейчас у сотрудников нет обязанности сверять номер машины со списком льготников. Из-за этого знаком нередко пользуются нелегально, чтобы парковаться бесплатно.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 5 июня в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ предложил обязать сотрудников Госавтоинспекции проверять в реестре автомобили, на которых установлен знак "Инвалид".

Парламентарий пояснил, что некоторые граждане приобретают такой знак и используют его незаконно, чтобы занимать парковочные места для инвалидов. При этом у инспекторов ГИБДД сейчас нет обязательства проверять наличие автомобиля в реестре инвалидов, если водитель снабдил машину этим знаком.

Нилов заявил, что настаивает на внесении изменений в нормативно-правовые акты, чтобы сотрудники дорожной полиции были обязаны проверять, имеет ли конкретный автомобиль право парковаться на местах для инвалидов. Это необходимо для того, чтобы сразу привлекать нарушителя к ответственности. Депутат также отметил, что о потребности в таких проверках говорят сами инвалиды, поскольку отведённые для них парковочные места часто заняты незаконно.

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции