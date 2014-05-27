Два человека погибли и один пострадал при столкновении легковушки с большегрузом в Красноярском крае

Автомобильная авария унесла жизни двух человек в Уярском округе Красноярского края.

Два человека погибли и один пострадал при столкновении легковушки с большегрузовым транспортом на территории Красноярского края. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления правоохранительных органов через социальные сети. Известно, что трагедия зафиксирована в Уярском округе. Известно, что жертвой стал водитель машины, а также его 52-летняя пассажирка. Они скончались на месте инцидента от полученных травм. А 56-летний шофер грузовика также пострадал.

По предварительным данным, сегодня ночью на 898-м км автодороги Р-255 "Сибирь" 55-летний водитель, управляя автомобилем Ford Kuga, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. сообщение от МВД по региону

Сейчас на участке трассы работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства. Оперативники организовали на участке дороги реверсивное движение, поэтому проезд автомобилей временно осуществляется по одной полосе.

Электрокары стремительно вытесняют бензиновые машины с улиц Петербурга.

Фото и видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю