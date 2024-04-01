Водителей свадебного кортежа в Петербурге наказали за пассажиров в люках

ГАИ выписала штрафы водителям после видео со свадьбы на улицах Петербурга.

Инспекторы ГАИ обратили внимание на видеозапись, опубликованную в интернете, где участники свадебного кортежа нарушают правила дорожного движения. На кадрах видно, как пассажиры автомобилей высовываются из люков во время движения по улицам города.

По данным Госавтоинспекции, установлены личности водителей двух автомобилей, участвовавших в инциденте. На них составлены протоколы по части второй статьи 12.23 КоАП РФ — "Перевозка людей вне кабины автомобиля".

В ведомстве отметили, что такие действия представляют угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Сейчас материалы направлены для рассмотрения в установленном порядке.

В ГАИ напомнили, что подобные "эффектные" кадры могут закончиться не праздничными воспоминаниями, а штрафами и травмами.

Фото: пресс-служба Управления ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области