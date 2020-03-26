Парковка в Петербурге подорожает в четырех районах с 13 октября

Парковка станет дороже уже на этой неделе.

С 13 октября в Санкт-Петербурге вступает в силу новая система тарифов на платную парковку, основанная на принципе дифференцированного ценообразования.

Изменения затронут Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. В зависимости от востребованности парковочного пространства стоимость часа стоянки составит для легковых автомобилей от 100 до 360 руб., для мотоциклов — от 50 до 180 руб., а для крупногабаритного транспорта — от 200 до 720 руб. После первого часа водители смогут оплачивать стоянку поминутно, при этом тариф будет варьироваться от 0,83 до 12 руб. за минуту в зависимости от категории транспорта и загруженности зоны.

При этом для жителей домов, расположенных в границах платных зон, сохраняются льготные условия. Стоимость годового разрешения для владельцев легковых машин категории В останется на уровне 2640 руб. Все действующие разрешения и льготы сохраняются до окончания срока их действия.

Время работы платных парковок также не меняется — с 08:00 до 20:00. С 20:01 до 7:59 стоянка остаётся бесплатной. В Смольном отмечают, что новая система позволит эффективнее распределять транспортные потоки и упростит поиск свободных мест для жителей центральных районов.

