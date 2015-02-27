В центре Петербурга парковка станет дороже на загруженных улицах города

Гибкие тарифы на парковку в Петербурге изменят стоимость в зависимости от зоны.

В Санкт-Петербурге с 2025 года вводятся дифференцированные тарифы на парковку в зависимости от востребованности локаций, сообщает СПб ГКУ "Городской центр управления парковками".

По данным ведомства, центральные улицы города сейчас загружены более чем на 85 %. Чтобы перераспределить поток автомобилей, зоны платной парковки разделят на четыре категории — зеленую, желтую, оранжевую и красную. Минимальные тарифы будут действовать на менее популярных улицах, максимальные — в наиболее загруженных местах, включая Невский проспект, Смольный и Конюшенную улицу.

В районах без высокой деловой активности стоимость останется прежней. В качестве примера более доступных зон названы Коломна и Гаванская улица. Среднее время стоянки в платной зоне составляет 1–2 часа.

Власти отмечают, что после введения платной парковки горожане стали внимательнее выбирать маршруты и цели поездок в центр. В дальнейшем зону планируют расширить, добавив участки у Финляндского вокзала и на Московском проспекте за Обводным каналом. В 2025 году платными станут 29 новых участков, которые ранее исключили из-за дорожных работ.

Ранее началась подготовка к строительству стоянки на 500 мест в Парголово.

Фото: Piter.TV