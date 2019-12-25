После введения дифференцированных тарифов на платной парковке в Петербурге доходы бюджета выросли на 52%

Piter.TV обратился в ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" и узнал, улучшили ли ситуацию нововведения.

В Северной столице с октября прошлого года вступили в силу дифференцированные тарифы на платную стоянку. По словам властей, это сделали для того, чтобы снизить уровень загрузки парковочного пространства в исторической части города. Улицы были поделены на четыре зоны: "КЗ 1" (загрузка менее 50%) – 100 рублей в час, "КЗ 2" (загрузка 50-70%) – 200 рублей в час, "КЗ 3" (загрузка 70-85%) – 280 рублей в час и "КЗ 4" (загрузка свыше 85%) – 360 рублей в час. К примеру, к последней категории относятся улица Зодчего Росси, Караванная, Большая Конюшенная и Стремянная улицы. Стоимость указана для автомобилей категории B – это легковушки, минивэны, внедорожники и пикапы. Меньше всех платят владельцы мопедов и мотоциклов – от 50 до 180 рублей в час, наибольший тариф у грузовиков и автобусов (от 200 до 720 рублей в час).

В учреждении подтвердили, что доходы казны за период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026-го выросли на 52,08% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Штрафы на платной парковке

Процесс выявления и оформления штрафов проходит в несколько этапов. Мониторинг и фиксация нарушений правил выполняются в автоматическом режиме с использованием установленных в авто комплексов фото- и видеофиксации. Данные о возможных правонарушениях передаются в ГИС ЕГПП, где осуществляется обработка и "склейка" фотофактов с интервалом в 15 минут. После проверяется наличие факта оплаты. В случае подтверждения факта нарушения формируется постановление об административном правонарушении.

Большинство штрафов связано с невнимательностью автомобилистов или несвоевременным выполнением действий, предусмотренных правилами. Наиболее частые причины:

• внесение платы позднее, чем через 15 минут после размещения транспортного средства;

• разрыв парковочной сессии;

• оплата парковки с некорректно введенными данными (номер автомобиля, зона парковки и другое).

С 28 марта пользователи мобильного приложения и портала parking.spb.ru имеют возможность исправить ошибку при оплате и продлить завершенную парковочную сессию в порядке, предусмотренном инструкциями на сайте gcup.spb.ru. Правки можно внести до окончания суток, в которых была осуществлена парковочная сессия. Важным условием является вовремя внесенная оплата за парковку – не позднее, чем через 15 минут после остановки авто на парковочном месте. Сессия не должна быть прервана принудительно.

Как оспорить штраф при сбоях в работе интернета

Приложение "Парковки Санкт-Петербурга" и портал parking.spb.ru включены в "белый список" и доступны при ограничениях мобильного интернета. Пользователям рекомендуется иметь достаточный баланс на парковочном счете, чтобы минимизировать запросы к сторонним сервисам банковских систем.

В соответствии с действующим законодательством владелец машины вправе обжаловать штраф в случае несогласия. Жалоба подается в комитет по транспорту с приложением доказательств, подтверждающих невозможность осуществления оплаты, в том числе альтернативными способами.

