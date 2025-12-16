В Петербурге за год выявили 165 неплательщиков туристического налога

Комитет по развитию туризма Петербурга выявил 165 нарушителей среди гостиниц, которые уклонялись от уплаты налога, заменившего курортный сбор с 2025 года. После вмешательства ФНС все нарушения устранены. За год отрасль принесла бюджету 800 млрд рублей.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга обнаружил 165 нарушителей среди владельцев гостиничного бизнеса. Все они уклонялись от уплаты туристического налога, который с 2025 года заменил курортный сбор. Об этом пишет "Фонтанка".

Новые полномочия позволили комитету самостоятельно выявлять уклонистов и оперативно передавать данные в Федеральную налоговую службу. После вмешательства ФНС все неплательщики устранили нарушения. Важное уточнение: туристический налог платят сами гостиницы, а не постояльцы. Для льготных категорий граждан предусмотрено освобождение от этого сбора. За год туристическая отрасль принесла городскому бюджету 800 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV