Жалоб на собрания собственников в Петербурге стало на 47% меньше

Губернатор Александр Беглов сообщил, что количество обращений горожан по нарушениям при проведении общих собраний собственников сократилось почти наполовину. Горожане могут заявить о фальсификациях через портал «Наш Петербург» или МФЦ. Приостановлена работа 88 управляющих компаний, 172 дома перешли в УК с госучастием.

Губернатор Александр Беглов во время обсуждения программы "Эффективный регион" заявил, что число жалоб от горожан на нарушения порядка проведения общих собраний собственников в Петербурге сократилось на 47%. Конкретные данные по количеству обращений и период, за который оно снизилось, в Смольном не уточнили.

Одним из социально значимых проектов стала оптимизация принятия решений о смене управляющих компаний. Горожане могут заявить о том, что они не голосовали, через портал "Наш Петербург" или прийти в любой МФЦ. В результате число обращений жителей снизилось почти наполовину. Петербуржцы жаловались в ГЖИ на поддельные протоколы. В некоторых случаях люди узнавали о смене управляющей компании постфактум.

Всего в городе приостановили действие 88 управляющих компаний. В УК с государственным участием перешли 172 дома. Вслед за Петербургом бороться с фальсификацией протоколов начали в Белгородской, Калининградской и Нижегородской областях.

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