Ленинградский зоопарк показал подросших котят манулов Шу и Пепе

Каждый весит 410–450 граммов. Котята громко пищат как электросирена при осмотре.

В Ленинградском зоопарке растут четыре детёныша манулов. Их родители — Шу и Пепе. На днях малышей впервые показали на видео. Простые посетители не могут их увидеть, потому что котята находятся в новом домике с мамой и не выходят в вольер. Вес каждого крохи сейчас составляет от 410 до 450 граммов. Когда их достают из зоны комфорта для осмотра, они издают громкие звуки, похожие на электросирену.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что Пепе ухаживает за детьми в новом домике, иногда они выглядывают из проёма. Мать бодрая и активная, отлично справляется с родительскими обязанностями. Кормление и воспитание идут по расписанию. При этом Пепе успевает участвовать в тренингах и ждёт сотрудников, чтобы поиграть, высматривая их в коридоре.

Имена котятам пока не дали — их придумывают всем отделом хищных млекопитающих. Девочек и мальчиков поровну: по двое. Петербуржцы в шутку предлагают назвать их "Пепешуньки" в честь родителей. Не исключено, что не все котята останутся в зоопарке: самцы могут уехать в Барнаульский зоопарк, чтобы расти и искать невест для продолжения рода.

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Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк