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В Ленинградском зоопарке агути Оливер нашел невесту

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Двухлетняя самка Селия прибыла в Петербург из Астрахани в феврале.

Почти все обитатели Ленинградского зоопарка перебрались в летние вольеры. А агути Оливер не только переехал, но и обзавелся соседкой, рассказали в учреждении. 

Двухлетняя самка Селия прибыла в Петербург из Астрахани в феврале. Она провела некоторое время на карантине, а затем ее познакомили с Оливером. Однако симпатия возникла не сразу: сначала Селия не оценила ухаживания кавалера. 

Агути проявляют симпатию очень необычным способом: самец встает на задние лапы и обрызгивает избранницу мочой. Так он демонстрирует свое расположение, оставляет запаховые метки и показывает, что готов к созданию пары. 

Ленинградский зоопарк 

Оливер и Селия жили в соседних вольерах и общались через сетку. Наконец, последняя попытка объединения оказалась успешной. 

Ранее на Piter.TV: зоопарк показал, как медведица Хаарчаана охлаждается в жару. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Наталья Филатова) 

Теги: агути, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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