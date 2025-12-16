В Ленинградском зоопарке агути Оливер нашел невесту

Двухлетняя самка Селия прибыла в Петербург из Астрахани в феврале.

Почти все обитатели Ленинградского зоопарка перебрались в летние вольеры. А агути Оливер не только переехал, но и обзавелся соседкой, рассказали в учреждении.

Двухлетняя самка Селия прибыла в Петербург из Астрахани в феврале. Она провела некоторое время на карантине, а затем ее познакомили с Оливером. Однако симпатия возникла не сразу: сначала Селия не оценила ухаживания кавалера.

Агути проявляют симпатию очень необычным способом: самец встает на задние лапы и обрызгивает избранницу мочой. Так он демонстрирует свое расположение, оставляет запаховые метки и показывает, что готов к созданию пары. Ленинградский зоопарк

Оливер и Селия жили в соседних вольерах и общались через сетку. Наконец, последняя попытка объединения оказалась успешной.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Наталья Филатова)