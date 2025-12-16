Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана охлаждается в жару

В вольере хищницы установлен льдогенератор.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, как белая медведица Хаарчаана охлаждается в жаркую погоду. В ее вольере установлен льдогенератор. Каждое утро там вырастает сугроб, который приводит хищницу в полный восторг.

Снежинка с удовольствием зарывается мордой в лед, роет его лапами и носом, скатывается по горке и валяется на ней. Этот ледяной аттракцион помогает белой медведице легче переносить летнюю жару. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Ранее на Piter.TV: в зоопарке переселили пятимесячную львинохвостую макаку. Между малышкой и взрослой группой установлен специальный шибер. Пока что она общается с родителями, тетей и бабушкой через сетку.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая)