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В Ленинградском зоопарке переселили пятимесячную львинохвостую макаку

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Между малышкой и взрослой группой установлен специальный шибер.

В Ленинградском зоопарке львинохвостую макаку Вандеру, которой пять месяцев, переселили в большой вольер. Она стала пушистее и непоседливее, рассказали накануне в учреждении. 

Между малышкой и взрослой группой установлен специальный шибер, чтобы родственники не смогли утянуть лапки Джаи и случайно навредить ей. Пока что макака общается с родителями, тетей и бабушкой через сетку. 

Папа Даман наведывается реже: проверит, что все в порядке, и уходит. Но стоит малышке взвизгнуть, например, во время осмотра, и глава семейства всячески начинает показывать свое недовольство сотрудникам. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Джая побаивается родственников, поскольку они шумные и любят выяснять отношения друг с другом. Скоро взрослых самок переселят в отдельный вольер рядом с ней. 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке у манулов Шу и Пепе родились котята. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, макаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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