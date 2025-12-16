В Ленинградском зоопарке переселили пятимесячную львинохвостую макаку

Между малышкой и взрослой группой установлен специальный шибер.

В Ленинградском зоопарке львинохвостую макаку Вандеру, которой пять месяцев, переселили в большой вольер. Она стала пушистее и непоседливее, рассказали накануне в учреждении.

Между малышкой и взрослой группой установлен специальный шибер, чтобы родственники не смогли утянуть лапки Джаи и случайно навредить ей. Пока что макака общается с родителями, тетей и бабушкой через сетку.

Папа Даман наведывается реже: проверит, что все в порядке, и уходит. Но стоит малышке взвизгнуть, например, во время осмотра, и глава семейства всячески начинает показывать свое недовольство сотрудникам. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Джая побаивается родственников, поскольку они шумные и любят выяснять отношения друг с другом. Скоро взрослых самок переселят в отдельный вольер рядом с ней.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка