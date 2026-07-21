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Ленинградский зоопарк показал скрытных китайских мунтжаков

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Они выходят на прогулку и исследуют свою территорию даже в непогоду.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали китайских мунтжаков. Они выходят на прогулку и исследуют свою территорию даже в непогоду. 

Китайские мунтжаки – осторожные маленькие олени, поэтому с первого раза среди декораций их бывает непросто заметить. Но в этом кадре собралась целая компания! 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке выбрали имя для самца бурого черноголового капуцина. За неделю горожане оставили 310 комментариев и предложили 270 вариантов. После отбора осталась 141 позиция. Теперь малыша зовут Матео: последнее слово оставалось за сотрудниками. В пятницу ему исполнилось полгода. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, мунтжаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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