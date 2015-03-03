В Ленинградском зоопарке выбрали имя для самца капуцина

Петербуржцы за неделю оставили 310 комментариев и предложили 270 вариантов.

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для самца бурого черноголового капуцина. Ему 17 июля исполняется полгода, сообщили в учреждении.

Петербуржцы за неделю оставили 310 комментариев и предложили 270 вариантов в канале в мессенджере МАХ. После отбора осталась 141 позиция. К примеру, были имена писателей, ученых, спортсменов и актеров. Чаще встречались Мигель, Педро и Энрике. Теперь малыша зовут Матео: последнее слово оставалось за сотрудниками.

Ранее мы рассказывали о том, что зоопарк показал тигрицу Агафью, которая проходит карантин. Она приехала в Северную столицу примерно неделю назад. По ночам питомец купается в бассейне, играет с конусами и шарами и устраивает забеги.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка