В Ленинградском зоопарке выбрали имена для двух верблюдиц

Теперь двугорбых красавиц зовут Лира и Вега.

В начале июля в Ленинградский зоопарк прибыла пара молодых верблюдиц. Они быстро освоились, но приехали в Петербург без имен. Учреждение обратилось за помощью к горожанам.

С 13 июля каждый мог оставить свой вариант имени у вольера верблюдов. Всего направили 356 предложений, а после отбора осталось 72 варианта, связанных с космосом и астрономией. Чаще предлагались Кассиопея, Лира, Андромеда, Вега и Дева. Теперь двугорбых красавиц зовут Лира и Вега.

Спасибо всем, кто участвовал, придумывал, выбирал и делился своими идеями. Теперь, встретившись с Лирой и Вегой в зоопарке, вы сможете сказать: "Их имена мы выбирали вместе!". Ленинградский зоопарк

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка