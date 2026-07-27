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В Ленинградском зоопарке выбрали имена для двух верблюдиц

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Теперь двугорбых красавиц зовут Лира и Вега.

В начале июля в Ленинградский зоопарк прибыла пара молодых верблюдиц. Они быстро освоились, но приехали в Петербург без имен. Учреждение обратилось за помощью к горожанам. 

С 13 июля каждый мог оставить свой вариант имени у вольера верблюдов. Всего направили 356 предложений, а после отбора осталось 72 варианта, связанных с космосом и астрономией. Чаще предлагались Кассиопея, Лира, Андромеда, Вега и Дева. Теперь двугорбых красавиц зовут Лира и Вега. 

Спасибо всем, кто участвовал, придумывал, выбирал и делился своими идеями. Теперь, встретившись с Лирой и Вегой в зоопарке, вы сможете сказать: "Их имена мы выбирали вместе!". 

Ленинградский зоопарк 

Ранее на Piter.TV: зоопарк показал скрытных китайских мунтжаков. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: верблюды, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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