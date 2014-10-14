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Вчера, 16:13
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Пуме Синди из Ленинградского зоопарка исполнилось 15 лет

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В эту важную дату Синди ожидала украшенная картонная коробка, внутри которой лежало сочное мясо.

В Ленинградском зоопарке пума Синди отметила накануне свое 15-летие. Как сообщили в учреждении 7 августа, для именинницы был подготовлен особый подарок. 

В эту важную дату Синди ожидала украшенная картонная коробка, внутри которой лежало сочное мясо. Пума быстро добралась до лакомства, а затем в течение дня она "уничтожала" упаковку. 

Поздравляем Синди с днем рождения и желаем нашей красавице крепкого здоровья, отличного аппетита и еще много любопытных и насыщенных дней! 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке выбрали имена для двух верблюдиц. Теперь двугорбых красавиц зовут Лира и Вега.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, пума
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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