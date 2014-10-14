Пуме Синди из Ленинградского зоопарка исполнилось 15 лет

В эту важную дату Синди ожидала украшенная картонная коробка, внутри которой лежало сочное мясо.

В Ленинградском зоопарке пума Синди отметила накануне свое 15-летие. Как сообщили в учреждении 7 августа, для именинницы был подготовлен особый подарок.

В эту важную дату Синди ожидала украшенная картонная коробка, внутри которой лежало сочное мясо. Пума быстро добралась до лакомства, а затем в течение дня она "уничтожала" упаковку.

Поздравляем Синди с днем рождения и желаем нашей красавице крепкого здоровья, отличного аппетита и еще много любопытных и насыщенных дней! Пресс-служба зоопарка Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке выбрали имена для двух верблюдиц. Теперь двугорбых красавиц зовут Лира и Вега.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка