Трамп отрицает, что выражал недовольство работой Хегсета

Глава Сша прокомментировал материал издания The Washington Post о проблемах между Белым домом и Пентагоном.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп отрицает, что ранее выражал публичное недовольство работой военного министра Пита Хегсета и критиковал чиновника из Пентагона из-за нехватки вооружений. Соответствующий комментарий политический лидер из Белого дома сделал своим подписчикам через социальную сеть Truth Social. Глава США уточнил, что подобный материал со слухами был размещен на площадке издания The Washington Post. По мнению политика, речь идет об одной из худших газет. Он сравнил публикацию статьи с государственной изменой.

Фейковые СМИ, как всегда, распространяют ложные и совершенно беспочвенные слухи. Я чрезвычайно доволен работой Пита Хегсета. Дональд Трамп, глава США

Глава США добавил, что фейк-ньюс также относятся результатам военной операции США против Венесуэлы. Дональд Трамп утверждает, что боевые действия в вооруженном конфликте с Ираном "идут очень хорошо" для США, так как исламская республика на Ближнем Востоке "была опустошена" для того, чтобы Тегеран "никогда не получил ядерное оружие".

Напомним, что авторы из The Washington Post сообщили со ссылкой на источники, что Трамп 31 июля потребовал от Хегсета объяснений о том, почему военное ведомство ввело американского президента в заблуждение по вопросу нехватки вооружений в противостоянии с Ираном.

Трамп в ответ на просьбы Зеленского заявил о важности противоракет для самих США.

Фото: Белый дом