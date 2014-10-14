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На "Чкаловской" с 10 августа стартует капремонт эскалаторов
Вчера, 17:06
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На "Чкаловской" с 10 августа стартует капремонт эскалаторов

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Вход в вестибюль будет ограничен по рабочим дням с 17:50 до 19:00.

На станции петербургского метрополитена "Чкаловская" пройдет капитальный ремонт эскалаторов. По этой причине изменят режим работы вестибюля, сообщили в городском комитете по транспорту. 

С 10 августа по 16 декабря вход в вестибюль будет ограничен по рабочим дням с 17:50 до 19:00. От "Чкаловской" можно доехать наземным транспортом до ближайших станций. До "Спортивной" ходит автобус №191, до "Петроградской" получится добраться на автобусах №№1, 191, 185. 

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Беглов подтвердил строительство второго вестибюля у станции метро "Приморская". Его расположат на улице Беринга напротив домов 36 и 38.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: метро, чкаловская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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