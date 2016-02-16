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Петербурженка, которую облили кислотой в мае, выписана из больницы
Вчера, 16:27
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Петербурженка, которую облили кислотой в мае, выписана из больницы

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В скором времени пациентке установят протез.

В Петербурге из больницы выписали 27-летнюю Анастасию, которую еще в мае бывший молодой человек облил азотной кислотой. Сегодня телеканал "Санкт-Петербург" напомнил, что мужчина ворвался в квартиру девушки, а затем нанес несколько ножевых ранений и выстрелил в ногу. Ее доставили в медицинское учреждение с химическими ожогами 38% тела. 

Пострадавшей сделали шесть хирургических манипуляций, начиная от простейших первичных обработок ран и заканчивая сложными некротомиями и кожными пластиками. 

Необходимо отметить работу наших офтальмологов, которые, несмотря на все усилия, были вынуждены принять тяжелое решение об эвисцерации правого глаза. 

Денис Костяков, заведующий ожоговым отделением НИИ Джанелидзе 

В скором времени пациентке установят протез. Пока идет этап восстановления. 

Злоумышленник находится под стражей, его уже судили за угрозу убийством и мошенничество. 

Ранее на Piter.TV: девочка с маской Бэтмена впервые увидела лицо после операции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: здоровье, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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