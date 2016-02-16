Петербурженка, которую облили кислотой в мае, выписана из больницы

В скором времени пациентке установят протез.

В Петербурге из больницы выписали 27-летнюю Анастасию, которую еще в мае бывший молодой человек облил азотной кислотой. Сегодня телеканал "Санкт-Петербург" напомнил, что мужчина ворвался в квартиру девушки, а затем нанес несколько ножевых ранений и выстрелил в ногу. Ее доставили в медицинское учреждение с химическими ожогами 38% тела.

Пострадавшей сделали шесть хирургических манипуляций, начиная от простейших первичных обработок ран и заканчивая сложными некротомиями и кожными пластиками.

Необходимо отметить работу наших офтальмологов, которые, несмотря на все усилия, были вынуждены принять тяжелое решение об эвисцерации правого глаза. Денис Костяков, заведующий ожоговым отделением НИИ Джанелидзе

В скором времени пациентке установят протез. Пока идет этап восстановления.

Злоумышленник находится под стражей, его уже судили за угрозу убийством и мошенничество.

Ранее на Piter.TV: девочка с маской Бэтмена впервые увидела лицо после операции.

Фото: Piter.TV