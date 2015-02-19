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Пьяный мужчина угрожал подростку оружием в Красносельском районе
Вчера, 15:55
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Пьяный мужчина угрожал подростку оружием в Красносельском районе

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В результате происшествия пострадавших нет.

Росгвардейцы задержали в Красносельском районе Петербурга 45-летнего мужчину, который угрожал подростку травматическим оружием. Инцидент произошел в ночь на 6 августа на Ленинском проспекте. 

В полицию поступила информация о том, что во дворах ходит агрессивный нетрезвый нарушитель, размахивающий пистолетом. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и поймали местного жителя. У него возник внезапный конфликт с группой молодых людей. 

Задержанного доставили в 82-й отдел. Он имел разрешение на оружие, однако его изъяли. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый молодой человек открыл стрельбу в центре Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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