Пьяный мужчина угрожал подростку оружием в Красносельском районе

В результате происшествия пострадавших нет.

Росгвардейцы задержали в Красносельском районе Петербурга 45-летнего мужчину, который угрожал подростку травматическим оружием. Инцидент произошел в ночь на 6 августа на Ленинском проспекте.

В полицию поступила информация о том, что во дворах ходит агрессивный нетрезвый нарушитель, размахивающий пистолетом. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и поймали местного жителя. У него возник внезапный конфликт с группой молодых людей.

Задержанного доставили в 82-й отдел. Он имел разрешение на оружие, однако его изъяли. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый молодой человек открыл стрельбу в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти