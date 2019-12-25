Серебряный клад X–XIV веков из Ленобласти покажут в Кунсткамере

Найденный в Тиверском городке серебряный клад готовят к выставке.

Серебряный клад, обнаруженный во время археологических раскопок в Ленинградской области, планируют выставить в Кунсткамере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Андрея Головнева.

Находку археологи обнаружили в августе при исследовании Тиверского городка. Древнее поселение расположено на реке Вуоксе в Приозерском районе Ленинградской области.

Предметы из клада датируются X–XIV веками. Перед тем как представить их посетителям, специалисты должны провести научное исследование находок, очистить их от загрязнений, укрепить и отреставрировать.

В состав клада вошли крупные серебряные медальоны, бусины с различными орнаментами и шейный обруч. Кроме украшений, археологи обнаружили несколько монет.

Одной из находок стал арабский дирхем, отчеканенный в начале X века. После завершения всех необходимых исследовательских и реставрационных работ серебряный клад смогут представить на выставке в Кунсткамере.

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Фото: Piter.tv