Новый детский сад на 330 воспитанников перешел в собственность Петербурга

В Пушкине откроют новый детский сад с бассейном и залами для кружков.

Новый детский сад на 330 воспитанников в Пушкине передали в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений города.

Дошкольное учреждение расположено на территории Новосёлки по адресу: Пущинская улица, дом 5, корпус 1, строение 1. Детский сад рассчитан на 14 групп.

В здании предусмотрены помещения для всестороннего развития детей. Здесь оборудовали бассейн для занятий плаванием, музыкальный и физкультурный залы, а также помещения для кружков.

В Комитете имущественных отношений отметили, что регистрация здания в собственности города означает завершение строительного этапа и переход объекта в статус образовательного учреждения для детей Пушкинского района.

Новый детский сад с бассейном откроют в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv